Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав країни ООН приєднатися до Кримської платформи.

Він наголосив, що таким чином країни продемонструють осуд окупації та силової зміни кордонів. Глава держави також додав, що до ініціативи також може долучитися Російська Федерація.

– Це не іронія й не тролінг, але цей формат завжди буде відкритим для РФ. І я готовий пояснити чому. Бо у світі більше ніхто не почувається в безпеці. Наголошую: ніхто не почувається в безпеці. І не може заховатися за міжнародним правом як за кам’яною стіною.

Окремо Зеленський подякував 46 країнам, які вже долучилися до Кримської платформи. Він наголосив, що ООН проігнорувала платформу.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що хоче почути відповідь делегації ООН, чому вона не взяла участі у саміті Кримської платформи.

За його словами, це питання порушив Зеленський під час зустрічі з генеральним секретарем ООН, але відповіді не було, натомість він почув про підтримку територіальної цілісності.

На думку Кулеби, на те, щоб делегація ООН не взяла участі у Кримській платформі, вплинула Росія.

76-й саміт Генеральної асамблеї ООН проходить у Нью-Йорку. Дебати світових лідерів стартували 21 вересня і триватимуть до 27 вересня.

Головною темою цьогорічної зустрічі стала пандемія та проблеми клімату. Також до порядку денного внесли питання окупації територій України.