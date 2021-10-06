Журналісти розслідувальної програми Схеми відновили записи відеокамер, де на них напали в державному Укрексімбанку під час проведення інтерв’ю 4 жовтня. Для відновлення втрачених даних вони звернулися по допомогу до технічних спеціалістів.

Журналіст Схем поставив провокативне запитання голові Укрексімбанку Євгену Мецгеру про сумнівний багатомільйонний кредит. На відео є лише запис розмови, яка відбулася після запитання.

Через нього Мецгер відмовився продовжувати інтерв’ю та наказав співробітникам державного банку відібрати у журналістів техніку.

Після цього стався напад. На одному з кадрів представник Схем каже, що його колезі скручують руки – у цей момент чутно стогін. У підсумку співробітники Укрексімбанку забрали у журналістів техніку зі словами, що “потрібно все почистити”.

Відео нападу на журналістів Схем в Укрексімбанку

Напад на журналістів Схем – що відомо

Журналісти програми Схеми 4 жовтня записували інтерв’ю з головою правління державного Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Після запитання, яке не сподобалося очільнику фінансової установи, на журналістів напали просто в кабінеті.

У них забрали техніку та видалили записи. Нацполіція відкрила провадження за фактом події.

На інцидент вранці 6 жовтня відреагували в Офісі президента і назвали його неприпустимим. В ОП засудили поведінку співробітників державного банку і заявили, що Євгена Мецгера потрібно відсторонити від посади.

Наглядова рада Укрексімбанку повідомила про проведення перевірки інциденту.