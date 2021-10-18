Президент України Володимир Зеленський відгукнувся про розслідування журналістського видання Слідство.Інфо за результатами відкриття Pandora Papers щодо документів кількох десятків офшорних фірм, нібито зареєстрованих на Квартал 95 у 2012 році.

Коментуючи результати відкриття в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV, Зеленський згадав п’ятого президента України Петра Порошенка.

– Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я вам кажу як професіонал. Чому? По-перше, нічого нового, це було для мене як дежавю. У 2019 році те ж саме кіно я бачив на каналах Порошенка, яке показували, тому що розуміли, що проти мене бруду ніякого немає, – сказав глава держави.

Він назвав старою історією подібні розслідування.

– Я все це чув, це бачив, всі ці деталі. Радий, що жодної нової деталі я не побачив. Це свідчить про те, що з 2019 року на мене як президента України Порошенко так нічого і не знайшов. Це тішить, – додав Зеленський.

На запитання, чи не заперечує він, що користувався офшорною компанію, президент відповів, що завжди вів відкриту діяльність.

– Все, що я робив – люди знають. Це телебачення, кіно, серіали (популярні та не популярні – у всіх різний смак). За часів Януковича тоді всі структурували бізнес, особливо пов’язаний з телебаченням та ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном. Абсолютно всі. Чому? Тому що це була можливість, щоб на тебе не впливала політика. Квартал 95 – не виняток. Всі тиснули та хотіли впливати.

У понеділок, 18 жовтня, у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV відбудеться показ ексклюзивного інтерв’ю із Зеленським.

3 жовтня стався глобальний витік конфіденційної інформації про офшори 330 політиків та високопосадовців з 90 країн, включно із 35 лідерами, що отримав назву Pandora Papers.

У файлах фігурують посли, мери та міністри, радники президентів, генерали та банкіри. Над розслідуванням працювали понад 600 журналістів зі 117 країн світу – члени Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Серед них і журналісти агентства Слідство.Інфо.

З’ясувалося, що серед 336 політиків, які фігурують у розслідуванні, найбільше українських – 38. Серед них і президент України Володимир Зеленський.