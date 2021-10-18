Президент Украины Владимир Зеленский отозвался о расследовании журналистского издания Слидство.Инфо по результатам открытия Pandora Papers относительно документов нескольких десятков офшорных фирм, якобы зарегистрированных на Квартал 95 в 2012 году.

Комментируя результаты расследования в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV, Зеленский вспомнил пятого президента Украины Петра Порошенко.

— Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю как профессионал. Почему? Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году то же самое кино я видел на каналах Порошенко, которое показывали, потому что понимали, что против меня грязи никакой нет, — сказал глава государства.

Он назвал старой историей подобные расследования.

— Я все это слышал, это видел, все эти детали. Рад, что никаких новых деталей я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как президента Украины, Порошенко так ничего и не нашел. Это радует, — добавил Зеленский.

На вопрос, не отрицает ли он, что пользовался оффшорной компанией, президент ответил, что всегда вел открытую деятельность.

— Все, что я делал — люди знают. Это телевидение, кино, сериалы (популярные и не популярные — у всех разный вкус). Во времена Януковича тогда все структурировали бизнес, особенно связанный с телевидением и СМИ. Все каналы имели компании за рубежом. Абсолютно все. Почему? Чтобы на тебя не влияла политика. Квартал 95 — не исключение. Все давили и хотели влиять.

В понедельник, 18 октября, в программе Свобода слова на телеканале ICTV состоится показ эксклюзивного интервью с Зеленским.

3 октября произошла глобальная утечка конфиденциальной информации об офшорах 330 политиков и высокопоставленных чиновников из 90 стран, включая 35 лидеров, получившая название Pandora Papers.

В файлах фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и банкиры. Над расследованием работали более 600 журналистов из 117 стран мира – члены Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Среди них и журналисты агентства Слідство.Інфо.

Оказалось, что среди 336 политиков, фигурирующих в расследовании, больше всего украинских – 38. Среди них и президент Украины Владимир Зеленский.