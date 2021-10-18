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Юлія Захарченко |

Ситуація на Донбасі: за добу бойовики чотири рази порушили режим тиші

У зоні Операції об’єднаних сил за минулу добу російські окупанти чотири рази обстріляли позиції українських захисників.

Бойовики атакували у напрямку декількох населених пунктів. Серед них – Луганське, Талаківка та Новозванівка.

Найманці РФ обстріляли українські позиції з ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів. На щастя, ніхто з наших військовослужбовців не постраждав.

Водночас Організація з безпеки і співробітництва в Європі призупинила свою спостережну місію на Донбасі через протести біля своєї штаб-квартири на території тимчасово окупованого Донецька.

У суботу, 16 жовтня, близько 200 проросійських демонстрантів пікетували спостерігачів. Вони вимагали звільнити бойовика, затриманого українськими військовими минулого тижня.

Попри припинення роботи в тимчасово окупованому Донецьку, ОБСЄ продовжує місію у частині Луганської області, яка тимчасово непідконтрольна Україні.

У штабі ООС зазначили, що ситуація у місці проведення операції залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання.

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