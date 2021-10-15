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Марія Степанюк |

Єлизавета II відправила листа школярам із Криму, вказавши півострів “російським”

Королева Єлизавета II

Учні севастопольської “Малої академії наук” отримали зворотній лист від імені королеви Великої Британії Єлизавети II.

На конверті з королівської канцелярії поруч із печаткою була вказана адреса закладу, місто Севастополь, а країною була зазначена Росія.

лист королеви Єлизавети учням "МАН"

Фото: “МАН” Севастополя

В “академії” зауважили, що для учнів та педагога лист від королеви став несподіванкою.

Відомо, що листа від імені королеви Єлизавети II писала її фрейліна Філіпа де Пасс. Хто саме узгоджував адресу листа, невідомо.

У соціальних мережах лист спричинив хвилю обурень та суперечок. Одні користувачі вважають, що королева таким чином визнала окупований Крим російським, а інші переконані, що листа просто відправили за адресою відправника.

У дописі до фото на сторінці севастопольського “МАН” користувачі пишуть:

  • Це не визнання, а просто незнання географії та історії двором.
  • Це просто зворотна адреса, що була на конверті із Криму. Звідки прийшов, туди й відправили. Ось і все.
  • У самому тексті взагалі не йдеться про належність Криму.

Офіційно Велика Британія засуджує та не визнає анексію Криму Російською Федерацією.

На цьому неодноразово наголошували британські політики, а у червні 2021 року прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що проходження британського військового корабля 23 червня у Чорному морі біля Криму було демонстрацією невизнання російської анексії українського півострова.

Фото: Depositphotos

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