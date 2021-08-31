Іноземні метеорологи озвучили прогноз погоди в Україні на осінь. За даними світових синоптиків, восени у центральній Європі, зокрема й Україні очікується дуже сухий жовтень.

Без опадів може також пройти кінець вересня та початок листопада. Така погода в Україні восени може спостерігатися через Азорський антициклон, який може втримувати свої позиції тривалий час.

Також на українців восени чекають ранні заморозки. Періоди дуже теплої погоди можуть бути ще у вересні.

Згідно з прогнозами, теплом також потішить листопад. У цьому місяці температура може перевищити багаторічні показники норми.

Довгостроковий прогноз погоди на осінь випустив метереологічний центр, що розташований у британському міст Редінг. Щороку цим займаються також світові метеорологічні центри з США та Франції

Такий прогноз не дає інформацію на кожен день, а лише виділяє основні погодні тенденції, які переважатимуть на певній території.

Якою буде погода в Україні зимою

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, цього року зима буде сніжною та холодною. Грудень буде морозним – крижані дощі очікуються у першій декаді.

На початку січня буде тепліше, а на старий Новий рік може випасти сніг. У лютому погода в Україні буде характерною для цього місяця – сильні морози Горбань передбачає у другій половині.

Детальний прогноз погоди на зиму в Україні дивіться у матеріалі.