Червона зона карантину в Україні – які обмеження діють та які області увійшли

Станом на 27 жовтня до червоної зони карантину входять вісім областей України. Серед них – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська.

До цього у червоній зоні не перебувала жодна область понад п’ять місяців – з 8 травня до 15 жовтня 2021 року. Незабаром до червоної зони епіднебезпеки може перейти Київ, повідомляв мер столиці Віталій Кличко.

Із 30 жовтня до червоної зони потраплять ще сім областей, а саме Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.

Які обмеження передбачає червона зона

Як працюватимуть кіно, спортзали та ТРЦ

У червоній зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, кіно, театрів, фітнес-центрів, басейнів, непродовольчих ринків і магазинів. Не можна проводити масові заходи, виняток становлять спортивні події та командні матчі, але без участі глядачів.

Водночас обмеження не діють, якщо у закладі чи на масовому заході вакциновані усі співробітники та відвідувачі.

Як працюватимуть заклади освіти

Освітні заклади можуть працювати у звичному форматі, лише якщо весь персонал отримав повний курс щеплення від коронавірусу. Однак обмеження не стосується молодших класів та дитячих садочків.

Транспорт у червоній зоні

Із 21 жовтня українці не можуть їздити до інших регіонів без документів про повний курс вакцинації або негативного тесту на коронавірус (чинний лише 72 год). Обмеження стосується усіх видів транспорту – автобусів, потягів та літаків.

Лікарні

Забороняється проведення планових госпіталізацій до лікарень, крім надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, вагітним, породіллям, новонародженим, зокрема, через ускладнений перебіг вагітності та пологів, та інших, де є значний ризик для життя чи здоров’я людей.

У червоній зоні зможуть працювати: заклади громадського харчування за адресною доставкою та навинос, салони краси за попереднім записом, фінансові установи, пошта, заправки, медичні та ветеринарні заклади тощо.

Також громадяни повинні дотримуватися маскового режиму, зокрема, носити захисні маски чи респіратори на транспортних зупинках та у підземних переходах.