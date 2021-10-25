Вакцинація вчителів від коронавірусу сягнула 88,2% – Шкарлет

Рівень вакцинації вчителів нині досить високий. Станом на 25 жовтня принаймні одне щеплення від коронавірусу отримали 88,2% працівників закладів загальної середньої освіти, а дві – майже 400 тис. педагогів.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, найкращі показники нині у Миколаївській (98%) Київській (95,5%), Харківській (94,6%), Донецькій (92,7%) та Хмельницькій (91,6%) областях.
Водночас поріг вакцинації у 80% не досягнуто лише у Рівненській області.
– Упевнений, що місцеві органи влади здатні виправити цю ситуацію у найкоротші строки, – наголосив Шкарлет.
Міністр сказав, що з 25 жовтня на канікулах 8 тис. шкіл.
Окрім того, у регіонах червоної зони на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться школи, де нема показника вакцинації у 100%.
В Одеській області таких 149, у Донецькій – 93 та у Запорізькій – 47.
З 25 жовтня також мали піти на канікули і більшість вищих навчальних закладів (ВНЗ). Про це за підсумками засідання 22 жовтня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
Джерело: Сергій Шкарлет