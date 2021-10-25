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Валентина Летяк |

Вакцинація вчителів від коронавірусу сягнула 88,2% – Шкарлет

вакцинація

Рівень вакцинації вчителів нині досить високий. Станом на 25 жовтня принаймні одне щеплення від коронавірусу отримали 88,2% працівників закладів загальної середньої освіти, а дві – майже 400 тис. педагогів.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, найкращі показники нині у Миколаївській (98%) Київській (95,5%), Харківській (94,6%), Донецькій (92,7%) та Хмельницькій (91,6%) областях.

Водночас поріг вакцинації у 80% не досягнуто лише у Рівненській області.

– Упевнений, що місцеві органи влади здатні виправити цю ситуацію у найкоротші строки, – наголосив Шкарлет.

Міністр сказав, що з 25 жовтня на канікулах 8 тис. шкіл.

Окрім того, у регіонах червоної зони на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться школи, де нема показника вакцинації у 100%.

В Одеській області таких 149, у Донецькій – 93 та у Запорізькій – 47.

З 25 жовтня також мали піти на канікули і більшість вищих навчальних закладів (ВНЗ). Про це за підсумками засідання 22 жовтня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Джерело: Сергій Шкарлет

Фото: Depositphotos

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