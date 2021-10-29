Риторика РФ вводить в оману: заява посольства США щодо загострення на Донбасі

Посольство США в Україні заявило, що відповідальність за загострення конфлікту на Донбасі лежить на Росії. Про це йдеться в оприлюдненій заяві на офіційній сторінці посольства у п’ятницю, 29 жовтня.

— Підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна, – заявили у посольстві.

Також у відомстві додали, що російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не лише вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, упродовж минулої доби на Донбасі проросійські бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню та п’ять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Сьогодні було поранено українського бійця, ще двох напередодні.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тис.: щонайменше 3 901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine