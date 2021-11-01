Червона зона у Києві з 1 листопада: що відбувається на дорогах і з транспортом

З 1 листопада у Києві почала діяти червона зона і нові карантинні обмеження. Кияни, у яких немає Covid-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту тепер не можуть користуватися громадським транспортом.

Тому вагони і станції київського метро вранці 1 листопада були напівпорожніми.

Крім того, частина людей пересіла з громадського транспорту на власний. Через це Київ скували затори. Вже традиційно рух ускладнений у центрі столиці, а також на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Вадима Гетьмана, Великій Васильківській, Олени Теліги, Юрія Іллєнка.

Складно проїхати на Софіївській Борщагівці та Кільцевій дорозі. Затори стоять біля станцій метро Житомирська та Святошин. Великі затори утворилися на Оболоні.

Важко проїхати проспектом Романа Шухевича, Північним мостом, біля станцій метро Чернігівська та Лівобережна, Осокорки, Позняки і проспектом Миколи Бажана.

Затори, напівпорожнє метро і перевірки документів: Київ перейшов у червону зону / 3 фотографии

Ціни на таксі також зросли, але не сильно. Так, якщо ви вирішите їхати з Правого берега на Лівий, то доведеться викласти від 280 до 550 грн. Дістатися до центру з Голосіївського району Києва (Виставкового центру, Теремків) обійдеться у 230-400 грн.

З Лівого берега (району Березняків) у центр можна доїхати в середньому за 130-180 грн.

Тим часом правоохоронці вибірково перевіряють у пасажирів громадського транспорту наявність Covid-сертифікатів чи ПЛР-тестів. На порушників складають адміністративний протокол, їм загрожує штраф від 17 тис. грн.

Затори, напівпорожнє метро і перевірки документів: Київ перейшов у червону зону / 2 фотографии

У закладах громадського харчування також тривають перевірки.

Червона зона в Києві почала діяти з 1 листопада 2021 року. У столиці набули чинності нові карантинні обмеження.

Вони передбачають, що скористатися громадським транспортом можна, якщо у вас є сертифікат про вакцинацію, негативний результат тесту на коронавірус (діє лише 72 год) або довідка про одужання від Covid-19.