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Факти / Україна

Зі США до України прямують ще два військові катери типу Island

Марія Степанюк
катери Island

З американського міста Балтімор, що у штаті Меріленд, вирушили два патрульні катери класу Island. Вони мають прибути в порт Одеси.

Про це повідомляє посольство США в Україні на сторінці у Facebook.

— Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад $2,5 млрд, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО, – йдеться у повідомленні.

У січні 2021 року українські моряки вирушили до Сполучених Штатів для підготовки з освоєння катерів класу Island, які раніше отримав український флот.

У березні стало відомо про новий пакет військової допомоги Україні на суму $125 млн від Міністерства оборони США. Пакет USAI містить два додаткові збройні патрульні катери Mark IV. Наразі США передала вже шість таких катерів Україні.

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