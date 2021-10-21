До Одеси прибуло науково-дослідницьке судно Belgica, яке Королівство Бельгія передало Україні.

У порту Одеси біля 19-го причалу морського вокзалу воно пришвартувалося об 11:15 поруч із криголамом James Clark Ross. Про це повідомляє видання Думская.

Про те, що судно Belgica безкоштовно передадуть Україні, стало відомо наприкінці липня 2021 року. Урочиста передача відбулася 13 вересня на військово-морській базі у бельгійському місті Зебрюгге.

Судно залишило Бельгію 1 жовтня і вирушило до Одеси. За цей час команда українських вчених, яка перебувала на борту, провела низку важливих відкриттів.

Судно Belgica було побудоване у 1984 році. Його довжина — 51,12 м, ширина — 10 м, осадка 4,6 м, водотоннажність 1 200 тонн. Дальність плавання – 20 тис. морських миль (37 тис. км) за швидкості 12 вузлів (22 км/ч). Максимальна швидкість – 13,5 вузлів (25 км/ч).

На борту є п’ять лабораторій (рибальства, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна), екіпаж – 15 осіб, науковий персонал налічує 16 співробітників.

Фото: Думская