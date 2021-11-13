Путін бідкається, що навчання у Чорному морі та Bayraktar у ЗСУ не дають “розслабитися”

Минуло вже майже три тижні відтоді, як військові ЗСУ у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку російських найманців застосували безпілотник Bayraktar, а у Кремлі досі не можуть заспокоїтися.

Напередодні президент РФ Володимир Путін дав інтерв’ю одному із російських пропагандистських каналів.

У ньому він традиційно заперечував присутність російських військ на Донбасі, а також висловив своє обурення, що у США підтримали застосування українськими військовими БПЛА, а “Європа сказала щось нерозбірливе” на дії ЗСУ.

Путін продовжив бідкатися, що офіційні особи України наголосили, що і далі продовжуватимуть застосовувати Bayraktar у разі загрози та відповідатимуть на дії окупантів. Він також обурився, що Україна організувала проведення навчань у Чорному морі.

І додав, що через такі дії “складається враження, що нам просто не дають розслабитися”.

В інтерв’ю він також сказав, що Міноборони РФ відправило в тимчасово окупований Крим бойові б-51. За його словами, “виключно для супроводу іноземних військових літаків на період позапланових навчань США та їхніх союзників”.

12 листопада головнокомандувач ЗСУ України Віталій Залужний опублікував звіт, в якому зазначена кількість військовослужбовців РФ, які воюють проти України в ОРДЛО на постійній основі. Залужний додав, що кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади.

Bayraktar в ЗСУ

26 жовтня українські військові вперше з моменту взяття на озброєння застосували на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 . Дрони Bayraktar TB2 задіяли для знищення ворожої артилерії.

Пізніше у Німеччині та Франції висловило стурбованість застосуванням ЗСУ безпілотників на Донбасі.