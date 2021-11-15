Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен громадянин, який пройде повний курс вакцинації проти коронавірусу, отримає від держави 1 тис. грн.

Про це глава держави заявив у відеозверненні. За його словами, кожен українець зможе отримати ці гроші, якщо зробить два щеплення проти Covid-19.

– Кожен, хто зробив два щеплення, зможе отримати 1 тис. грн. Швидко та зручно через додаток Дія, – сказав президент.

Українці зможуть використати ці гроші на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, щоб відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр.

Крім цього, громадяни можуть витратити кошти на квитки для мандрівок всередині України – на внутрішні, авіа або залізничні перевезення. Згідно із планом, програма стартує з 19 грудня 2021 року.

Уряд виділить 3 млрд грн до кінця року, для того щоб стимулювати українців вакцинуватися проти коронавірусу, а ще стільки ж – на початку 2022 року.

Зеленський зазначив, що не всі громадяни мають ґаджети чи додаток Дія, тому ця можливість буде доступною не один місяць. Держава має намір забезпечити альтернативні способи отримання грошей за Covid-щеплення, зокрема, людям похилого віку.