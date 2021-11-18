CША слідкують за діями Росії біля кордону України – очільник Пентагону

США слідкують за діями Росії біля українських кордонів. Про це під час брифінгу заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.

Він наголосив, що часто контактує щодо цього з головою Європейського командування збройних сил США генералом Тодом Волтерсом.

Ллойд Остін закликав Росію дотримуватися Мінських домовленостей та бути прозорою щодо своїх дій.

– Я закликаю Росію бути більш транспарентною з приводу того, що вона збирається робити, і робити кроки відповідно до Мінських домовленостей.

Очільник Пентагону наголосив, що Вашингтон, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України.

Інформація про те, що Росія нарощує війська біля українського кордону, нещодавно з’явилася в американських ЗМІ.

Водночас в Україні такі дані спростували. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що розвідка не повідомляла про стягування військ. Прес-секретар президента також не підтвердив стягування російських військ до кордону.

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО уважно стежать за ситуацією та у разі чого готові реагувати.

Перед цим щодо ситуації також висловлювався державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зауважив, що США не хочуть повторення в Україні сценарію 2014 року.

Франція пригрозила РФ серйозними наслідками у разі шкоди цілісності України.