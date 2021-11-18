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CША слідкують за діями Росії біля кордону України – очільник Пентагону

Людмила Богданова редакторка стрічки
Ллойд Остін

США слідкують за діями Росії біля українських кордонів. Про це під час брифінгу заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.

Він наголосив, що часто контактує щодо цього з головою Європейського командування збройних сил США генералом Тодом Волтерсом.

Ллойд Остін закликав Росію дотримуватися Мінських домовленостей та бути прозорою щодо своїх дій.

– Я закликаю Росію бути більш транспарентною з приводу того, що вона збирається робити, і робити кроки відповідно до Мінських домовленостей.

Очільник Пентагону наголосив, що Вашингтон, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України.

Інформація про те, що Росія нарощує війська біля українського кордону, нещодавно з’явилася в американських ЗМІ.

Водночас в Україні такі дані спростували. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що розвідка не повідомляла про стягування військ. Прес-секретар президента також не підтвердив стягування російських військ до кордону.

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО уважно стежать за ситуацією та у разі чого готові реагувати.

Перед цим щодо ситуації також висловлювався державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зауважив, що США не хочуть повторення в Україні сценарію 2014 року.

Франція пригрозила РФ серйозними наслідками у разі шкоди цілісності України.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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