Збирав секретні дані: СБУ викрила посадовця Повітряних сил ЗСУ

У Вінницькій області СБУ викрила посадовця однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ, який збирав секретні відомості.

У нього вилучили незаконно одержані матеріали щодо систем захисту вітчизняних оборонних об’єктів, зокрема підрозділів бойової авіації. Правоохоронці перевіряють причетність військовослужбовця до агентурної мережі російських спецслужб.

За інформацією СБУ, посадовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Для цього він незаконно копіював секретні оборонні відомості і зберігав їх.

Також відомо, що двоє близьких родичів військовослужбовця отримали громадянство РФ. До 2017 року вони постійно проживали на території тимчасово окупованого Криму.

Один із них приховав наявність російського громадянства під час вступу до одного із закладів вищої освіти ЗСУ. Але йому вже скасували допуск до держтаємниці та відрахували з лав військового ВНЗ.

Наразі триває слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 422 КК України – розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості.