Зламували телефони та копіювали дані: СБУ викрила групу хакерів

СБУ викрила міжнародне хакерське угруповання Phoenix. Зловмисники зламували чужі телефони та незаконно збирали з них персональні дані.

Слідство встановило, що до складу хакерської групи входило п’ять українців. Це мешканці Києва та Харкова, які мають технічну освіту.

Зловмисники використовували копії сайтів відомих виробників мобільних пристроїв. Після того, як користувачі завантажували застосунки чи програми на таких порталах, хакери отримували пароль до їхніх облікових записів.

Таким чином вони мали змогу отримати доступ до коштів користувачів, копіювати особисту інформацію з пристроїв і продавати її третім особам.

За несанкціонований доступ до чужого пристрою члени угруповання отримували близько $200.

Крім того, хакери займалися розблокуванням викрадених та загублених пристроїв Apple. Після цього техніку продавали у мережах магазинів у Києві та Харкові.

Правоохоронці встановили, що злочинна діяльність хакерів тривала близько двох років. За цей період їх жертвами стали кілька сотень осіб.

СБУ провела обшуки в офісах, підпільних технічних центрах, де збувалася техніка, а також за місцем проживання фігурантів справи. Силовики вилучили у них комп’ютерну техніку, програмне забезпечення та технічні засоби, а також викрадені телефони.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру ст. 361 (незаконне втручання в роботу комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж) ККУ.

Встановлюється причетність інших осіб до злочину.

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