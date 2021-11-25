У віці 83 років помер Олександр Омельченко – колишній мер Києва. Про це повідомив народний депутат Верховної Ради VI скликання Ігор Лисов.

– Сьогодні не стало людини-легенди Олександра Омельченка. Висловлюю глибокі співчуття сім’ї та рідним з приводу непоправної втрати. Вічна пам’ять, – написав він у Facebook.

Інформацію підтвердив чинний міський голова столиці Віталій Кличко.

– Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Ми були знайомі багато років, могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію, – зазначив Кличко.

Тиждень тому, 18 листопада, стало відомо, що Олександра Омельченка госпіталізували у зв’язку із захворюванням на коронавірусну інфекцію.

Олександр Омельченко очолював Київську міську державну адміністрацію і обіймав посаду мера мтолиці у 1996 – 2006 роках. Також він був народним депутатом Верховної Ради VI скликання.

25 жовтня 2020 року Олександра Омельченка обрали до Київради першим номером від партії Єдність. Він був головою фракції партії в Київраді, а також членом комісії Київської міської ради з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності.