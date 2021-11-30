Ситуація на Донбасі: за добу вісім порушень тиші, поранено двох військових

Російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, з яких двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців дістали поранення.

За даними штабу Операції об’єднаних сил, наразі наші захисники перебувають у лікувальному закладі. Медики оцінюють стан здоров’я воїнів як задовільний.

Ворог обстріляв декілька населених пунктів. Серед них – Світлодарськ, Старогнатівка, Новоолександрівка, Станиця Луганська, Старий Айдар та Новолуганське.

Зокрема, під вогонь потрапили околиці Станиці Луганської, де одна цивільна людина дістала поранення.

Російські найманці застосували ручні протитанкові, підствольні та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, міномети калібру 120 мм, артилерію калібру 122 мм та іншу стрілецьку зброю.

У штабі ООС наголосили, що російсько-окупаційні війська надалі ігнорують домовленості, яких досягнули у рамках Тристоронньої контактної групи.