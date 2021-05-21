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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

У Криму українця засудили до 11 років за сфабрикованою справою

Іван Яцкін

У Криму незаконно засудили українця Івана Яцкіна. Так званий Верховний суд Криму оголосив йому вирок за те, що він нібито передавав Україні секретні данні Російської Федерації.

Івана Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі – він відбуватиме покарання у колонії суворого режиму. Крім того, після закінчення терміну українцю призначили адміністративний нагляд на один рік.

Український омбудсмен Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на таке незаконне рішення та посилити тиск на Російську Федерацію.

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Незаконні обшуки у Криму

На початку травня відновилися незаконні обшуки у Криму. Під час протиправних дій загинув один чоловік, а його дружину та сина не можуть знайти.

За версією силовиків, загиблий чинив їм опір, тому вони застрелили його.

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