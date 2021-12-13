Кабінет міністрів звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Відповідне розпорядження №1639-р з’явилося на урядовому порталі.

– Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням, йдеться у документі.

Його звільнення вимагав президент Володимир Зеленський після інциденту, який стався за участі Гогілашвілі на в’їзді до Донецької області.

10 грудня у соцмережах з’явилося відео, де фігурує Олександр Гогіашвілі. На кадрах видно, що він намагався потрапити до зони проведення ООС через один з блокпостів.

Поліцейські, які зупинили його автівку, попросили надати документи для перевірки. Але Гогіашвілі у грубій формі почав сперечається з ними. Найбільше його обурило те, що ніхто з працівників блокпосту не впізнав заступника голови МВС в обличчя.

Але правоохоронці діяли за інструкцією, тому відмовилися пропускати Гогілашвілі, оскільки той не надав усіх необхідних документів.

У відповідь на це чоловік почав лаятися. Пізніше Гогілашвілі визнав, що поводився занадто емоційно.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював відсторонення свого заступника. За його словами, він ініціював проведення дисциплінарного провадження, щоб встановити всі обставини інциденту.

Водночас президент Володимир Зеленський закликав уряд звільнити заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі після скандалу на блокпості.

Фото: Олександр Гогілашвілі