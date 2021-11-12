На Донеччині затримали колишню учасницю терористичного угруповання Оплот

Служба безпеки України затримала на Донеччині колишню учасницю незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР”.

За даними слідства, до лав бойовиків мешканка Бахмута приєдналась у 2014 році. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання Оплот.

Як стрілець вона брала участь у збройному супротиві українським військовим підрозділам. Потім її призначили відповідальною за наймання кадрів, де серед основних завдань був відбір бойовиків.

Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. У 2018 році жінка повернулась на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалась переховуватись від правосуддя.

Про її співпрацю з окупаційним режимом стало відомо правоохоронцям, 9 листопада 2021 року жінку затримали.

Під час обшуків за місцем перебування зловмисниці правоохоронці виявили засоби зв’язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Служба безпеки України опублікувала окремі фрагменти свідчень колишнього бойовика терористичної організації “ДНР” Дениса Куликовського.

Він очолював незаконну в’язницю Ізоляція, що розміщена на тимчасово окупованій території Донецької області.

Денис Куликовський не заперечує, що працював так званим інспектором охорони цієї катівні до грудня 2014 року, а потім його призначили на посаду начальника.

Він розповів, що його завданням було, так би мовити, витягнути свідчення з полонених. За словами Куликовського, на допитах були присутні співробітники ФСБ Росії і лікар, щоб, якщо затриманому стане зле, його відкачали.