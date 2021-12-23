У ТКГ підтримали відновлення режиму припинення вогню на Донбасі

22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Під час нього було досягнуто спільного розуміння щодо необхідності відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі. Йдеться про заходи, які були узгоджені 22 липня 2020 року.

Як повідомляє Українська делегація для участі у ТКГ, засідання свідчить про оптимізм щодо можливої деескалації ситуації на сході України та розблокування мирного процесу.

– Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях, – заявив виконувач обов’язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін.

За словами Костіна, українська сторона повністю готова до забезпечення тиші, але важливо побачити готовність з іншої сторони.

Рішення також прокоментував очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Він висловив сподівання, що цього разу припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя українських захисників і цивільних.

– Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша.

Міністерство оборони та Збройні сили привітали рішення, досягнуте під час переговорів Тристоронньої контактної групи. У ЗСУ повідомили про готовність дотримуватися режиму припинення вогню.

– Принагідно ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбаченого вищезазначеними Заходами, зокрема щодо умов відкриття вогню у відповідь, – йдеться у повідомленні.

Після засідання зі зверненням виступив також спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Мікко Кіннунен.

Він наголосив, що учасники висловили тверду рішучість повністю дотримуватися заходів щодо режиму припинення вогню.

– Це має велике значення для людей, що живуть по обидва боки лінії зіткнення. Це також має особливе значення, оскільки ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення залишається нестабільною, – заявив Кіннунен.

10 грудня Українська сторона для участі у ТКГ повідомляла, що РФ відкинула пропозиції щодо режиму припинення вогню. Ці питання обговорювалися під час засідань робочих підгруп ТКГ.

Також Україна запропонувала провести взаємний обмін утримуваними людьми. Завдяки цьому можна було б звільнити щонайменше 60 громадян.