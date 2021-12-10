Російська Федерація під надуманими приводами відкинула пропозицію України розширити склад Спільного центру контролю та координації представниками держав-учасниць Нормандського формату, а також повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі з 10 грудня.

За даними Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі, ці питання обговорили під час засідань робочих підгруп ТКГ.

Серед інших тем: повернення перемир’я на Донбасі за допомогою повернення режиму тиші, відкриття КПВВ Щастя та Золоте, яке бойовики блокують з листопада 2020 року.

Також Україна ініціювала взаємний обмін утримуваними людьми, за допомогою якого вдалося б звільнити у майбутньому щонайменше 60 громадян.

В українській делегації наголосили, що Росія відкинула всі ініціативи нашої держави під вигаданими приводами. Зокрема, йдеться про пропозицію про повернення режиму припинення вогню.

У ТКГ зазначили, що Україна готова продовжити роботу щодо цих питань та залишається прихильною до повернення перемир’я на Донбасі.