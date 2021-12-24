25 грудня чи 7 січня? Чому Різдво відзначають у різні дати

25 грудня чи 7 січня? Із року в рік дискусія про те, коли ж святкувати Різдво – розпалюється з новою силою. Питання у переході церкви з Юліанського на більш точніший Григоріанський календар, до якого готове далеко не усе духівництво.

У світі залишилося всього сім християнських церков із понад трьох десятків, які досі дотримуються застарілого літочислення. У тому числі – Українська православна та греко-католицька церкви. В чому ж недоліки цієї системи та які кроки потрібно виконати, аби офіційно українці святкували Різдво 25 грудня – далі в матеріалі.

На кухні львів’янки Ірини робота кипить ще від ранку. Напередодні Різдва дівчина готує святу вечерю. Головна страва – кутя.

Далі господиня береться до вареників і пампухів. Усе, як мама вчила. Традиційно родина сідала до вечері 6 січня з появою першої зірки. Та ось уже третій рік поспіль Ірина з чоловіком святкує Різдво 25 грудня.

– Святкувати Різдво 25 грудня це свідомий для нас з чоловіком крок. Кілька років тому я почала цікавитися, чому саме це число, звідки пішла ця традиція і з’ясувалося, що Різдво завжди було 25 грудня, – сказала Ірина.

Усе почалося 45 року до нашої ери, коли Юлій Цезар запровадив календар, який згодом отримав назву Юліанський. Він виявився не зовсім точним, адже Земля робить оберт навколо Сонця майже на 12 хвилин повільніше, ніж думали давні римляни.

За півтори тисячі років Юліанський календар відстав аж на 10 днів. Ситуацію виправив Папа Римський Григорій XIII. Він у 1582 році на майбутнє скоротив кількість високосних років та додав загублені 10 днів – одразу після 4 жовтня настало 15 число.

Та сприйняли новий Григоріанський календар не всі. Зокрема Російська імперія продовжувала жити за старим – Юліанським, лякаючи православних окатоличенням. Лише у 1918 році Україна та Радянський Союз перейшли на нове літочислення.

Однак деякі церкви і досі дотримуються старого стилю: це шість православних – Російська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська, Польська та Українська автокефальна православна церква, а також Українська греко-католицька.

– Відповідно, є потреба для того, щоб відбулася реформа церковоного календаря. Але для цього ми маємо певні критерії та підготовчі кроки, щоб усе це запрацювало, – сказав директор департаменту інформації Української греко-католицької церкви Ігор Яців.

Головне для духівництва – настрої вірян. Адже просто вийти та заявити людям, що тепер вони святкуватимуть Різдво не 7 січня, а 25 грудня – небезпечно, це може викликати конфлікт.

У Греко-католицькій церкві готові до переходу на новий календар тільки одночасно з православним духівництвом. Але настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній каже, що 70% парафіян до зміни церковного календаря не готові. Потрібно щонайменше 10 років активного просвітництва.

– Потрібно пояснювати, доводити. Ми умовно святкуємо дату народження спасителя. Це не було 25 грудня чи 7 січня. Це ми умовно святкуємо день прихода месії у світ, – сказав митрополит Київський і всієї України.

Релігієзнавці запевняють, що перехід церков на Григоріанське літочислення тільки посилить зв’язок українських вірян із більшістю інших християн по всьому світу, які давно святкують різдво 25 грудня.

Якщо ж все лишити як є, то згідно з Юліанським календарем вже у 2101 році Різдво та всі інші нерухомі свята – Благовіщення, Покрова, Святого Миколая змістяться на день уперед.

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