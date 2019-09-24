Прийде на заміну Граду: Шепетівський завод розробив новий РСЗВ Берест

Шепетівський ремонтний завод, який у 2014 році відновив свою роботу з капітального ремонту артилерійського озброєння за 5 років став практично монополістом з виготовлення комплектуючих для ракетно-артилерійської техніки.

Підприємство розробило власний проект реактивної системи залпового вогню Берест, який реально готовий замінити застарілі радянські Гради. Тут виготовляють і власні деталі, що практично робить військове виробництво незалежним від імпорту.

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Шепетівський ремонтний завод зробив прорив серед підприємств, які входять до концерну Укроборонпром. Він має свою унікальність – повний замкнутий цикл ремонту, відновлення та продовження ресурсу ракетно-артилерійського озброєння.

Починаючи з 2014 року на заводі поставили у стрій не одну сотню одиниць озброєння. Реактивні системи залпового вогню Град, Ураган, САУ Акація та Гіацинт, самохідні Гвоздики та Піони, гармати і міномети. На заводі нині капітально ремонтують понад сотню артилерійських ракет.

Вже за місяць нова розробка заводу установка залпового вогню Берест поїде на виставку у Київ, а звідти і у зону бойових дій. Бо саме вона має необхідні потужності аби підсилити бойову здатність українського війська.

Нагадаємо, Укроборонпром планує збільшити експорт озброєнь до $2 млрд на рік.

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