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Рада НАТО-Росія обговорить безпеку в Європі та ситуацію біля кордонів України – Столтенберг

Юля Захарченко редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Учасники Ради НАТО – Росія мають намір обговорити під час засідання 12 січня декілька важливих тем. Серед них – європейська безпека та нарощування військ РФ біля кордонів України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. За його словами, особливу увагу приділять ситуації навколо України.

– Я скликав на 12 січня Раду НАТО – Росія, щоб обговорити теми, пов’язані з європейською безпекою, особливо ситуацію в Україні. Також обговоримо теми, пов’язані з військовою активністю, взаємною транспарентністю, зниженням ризиків. Усі ми зацікавлені у реальному діалозі, – переконаний Столтенберг.

Рада НАТО – РФ

Рада НАТО – Росія запланована на 12 січня 2022 року. На засіданні учасники планують обговорить низку важливих для світу тем.

Зокрема, йдеться безпеку в Європі та ситуацію навколо кордонів України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що діалог Північноатлантичного альянсу з Російською Федерацією необхідний.

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Фото: Depositphotos

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