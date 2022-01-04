Учасники Ради НАТО – Росія мають намір обговорити під час засідання 12 січня декілька важливих тем. Серед них – європейська безпека та нарощування військ РФ біля кордонів України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. За його словами, особливу увагу приділять ситуації навколо України.

I’ve convened #NATO–#Russia Council meeting on Jan 12 to discuss issues related to European security, esp the situation in/around #Ukraine & issues related to mil activities, reciprocal transparency & risk reduction. An agenda for meaningful dialogue in the interest of all of us. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 4, 2022

– Я скликав на 12 січня Раду НАТО – Росія, щоб обговорити теми, пов’язані з європейською безпекою, особливо ситуацію в Україні. Також обговоримо теми, пов’язані з військовою активністю, взаємною транспарентністю, зниженням ризиків. Усі ми зацікавлені у реальному діалозі, – переконаний Столтенберг.

Рада НАТО – РФ

Рада НАТО – Росія запланована на 12 січня 2022 року. На засіданні учасники планують обговорить низку важливих для світу тем.

Зокрема, йдеться безпеку в Європі та ситуацію навколо кордонів України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що діалог Північноатлантичного альянсу з Російською Федерацією необхідний.