Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на січень 2022 року, згідно з яким середня місячна температура в Україні очікується на рівні від -1 до -5 градусів, у Криму – від 0 до +1 градуса.

Синоптики уточнили, що така температура близька до кліматичної норми.

Як випливає із даних багаторічних спостережень, у січні середня місячна температура повітря може становити від 0 до -6 градусів, у Криму – від -1 до +4.

При цьому абсолютний мінімум температури повітря у січні становив від -23 до -39,9 градусів морозу. Подекуди, у Чернігівській та Луганській областях бувало до -40…-41,9 градусів. У Криму максимально низька температура фіксувалася на рівні -13…-22 градуси.

Абсолютним максимумом температури повітря в Україні стало +8…+18 градусів тепла. У Криму – до +21 градусів.

Середньомісячна кількість опадів у країні становить 26-55 мм. У Криму, на Закарпатті та у високогір’ї Карпат – до 125 мм.

Раніше синоптики повідомляли, що у третій декаді грудня у Києві почалася метеорологічна зима.

Починаючи з 20 грудня середньодобова температура в столиці тримається на рівні нижче 0 градусів.