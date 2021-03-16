Збиття ІЛ-76 під Луганськом: Плотницького і двох бойовиків засудили до довічного ув’язнення

У Дніпрі екс-ватажка терористичної організації “ЛНР” Ігоря Плотницького і командирів Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева засудили до довічного позбавлення волі.

Їх визнали винними у причетності до збиття літака ІЛ-76 у 2014-го році, а їхні дії кваліфікували як терористичний акт. Вирок Красногвардійський районний суд ухвалив заочно. Розгляд справи тривав понад чотири роки.

На момент скоєння злочину Плотницький був командиром незаконного збройного формування Зоря, Патрушев – його заступником, Гурєєв – командиром незаконного збройного формування Вітязь. Нині жоден з фігурантів справи не перебуває на підконтрольній Україні території.

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У червні 2014 року в небі над Луганським аеропортом бойовики з переносного зенітно-ракетного комплексу збили український літак ІЛ-76. На його борту було 49 людей – 40 військових та дев’ять членів екіпажу. На жаль, ніхто не вижив.

Це друге кримінальне провадження, яке розглядали у цій справі. Торік у грудні за службову недбалість засудили генерал-майора Віктора Назарова. Саме він, попри дані розвідки та потенційну небезпеку, наказав летіти.

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