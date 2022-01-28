Президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів та іноземних засобів масової інформації (ЗМІ) із закликом не нагнітати паніку щодо війни України з Росією, оскільки це шкодить економіці нашої країни.

Зеленський заявив, що ситуація на кордоні з РФ залишається дуже гострою, але інформаційна політика зараз дуже змінилася.

– Я вважаю, і про це ми говорили з президентом (США, – Ред.), що ця політика має бути виваженою… Журналісти, якщо вони хочуть знати, яка ситуація, нехай вийдуть до Києва… У нас що, їздять танки вулицями? Ні… Але відчуття зі ЗМІ, що у нас війна, у нас ходять війська дорогами, у нас мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка, – наголосив Зеленський.

Він не виключив можливості ескалації, але заявив, що нагнітання в інформаційному просторі завдає серйозної шкоди українській економіці.

– Я почав пояснювати лідерам держав, що нам потрібно на сьогоднішній день стабілізувати економіку нашої держави через всі ці сигнали, що завтра війна… Сигнали пішли навіть від шановних лідерів держав, вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою, кажуть: “Завтра буде війна”. Це паніка. Паніка на ринках, паніка у фінансовому секторі. Скільки це коштує нашій державі? – сказав президент України.

До цього телерадіокомпанія CNN з посиланням на анонімного українського чиновника написала, що у президентів Байдена та Зеленського нібито була суперечка щодо реальності загрози вторгнення РФ.

Білий дім спростував ці коментарі офіційним повідомленням, як і МЗС України.