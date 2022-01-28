Північний потік-2: Зеленський нагадав про обіцянки щодо енергетичної безпеки

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Україні обіцяли гарантії щодо енергетичної безпеки у зв’язку із запуском Північного потоку-2.
– Ми чуємо потужний голос із боку Німеччини, який говорить про те, що якщо завтра буде ескалація з боку Російської Федерації, про Північний потік-2 ми можемо не говорити. Як це розуміти? Ще вчора, коли такої риторики про ескалацію РФ ще не було, всі говорили: якщо буде запущено Північний потік-2, Україна отримає енергетичні гарантії щодо безпеки, – сказав президент на зустрічі із іноземними ЗМІ 28 січня.
Він уточнив, що йшли обговорення з Німеччиною, ЄС та США щодо того, які саме гарантії це можуть бути. І що ці гарантії західні партнери мали обговорювати з Росією.
– Це щонайменше на 10-15 років продовження використання ГТС України плюс обов’язковий реверс та гарантії з боку європейських партнерів. Вже ніхто не говорить про енергетичну безпеку нашої держави. Вже кажуть, що якщо буде ескалація, то про який Північний потік може йтися. Це така сама частина гібридної війни, – вважає президент.