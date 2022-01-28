Північний потік-2: Зеленський нагадав про обіцянки щодо енергетичної безпеки

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Україні обіцяли гарантії щодо енергетичної безпеки у зв’язку із запуском Північного потоку-2.

– Ми чуємо потужний голос із боку Німеччини, який говорить про те, що якщо завтра буде ескалація з боку Російської Федерації, про Північний потік-2 ми можемо не говорити. Як це розуміти? Ще вчора, коли такої риторики про ескалацію РФ ще не було, всі говорили: якщо буде запущено Північний потік-2, Україна отримає енергетичні гарантії щодо безпеки, – сказав президент на зустрічі із іноземними ЗМІ 28 січня.

Він уточнив, що йшли обговорення з Німеччиною, ЄС та США щодо того, які саме гарантії це можуть бути. І що ці гарантії західні партнери мали обговорювати з Росією.