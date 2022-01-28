Президент Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и иностранным средствам массовой информации (СМИ) с призывом не нагнетать панику по поводу войны Украины с Россией, так как это вредит экономике нашей страны.

Зеленский заявил, что ситуация на границе с РФ остается очень острой, но информационная политика сейчас очень сильно изменилась.

– Я считаю, и об этом мы говорили с президентом (США, – Ред.), что эта политика должна быть взвешенной… Журналисты, если они хотят знать, какова ситуация, пусть выйдут в Киев… У нас что, ездят танки по улицам? Нет… Но ощущения из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника, – подчеркнул Зеленский.

Он не исключил возможности эскалации, но заявил, что нагнетание в информационном пространстве наносит серьезный вред украинской экономике.

– Я начал объяснять лидерам государств, что нам нужно на сегодняшний день стабилизировать экономику нашего государства из-за всех этих сигналов, что завтра война… Сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже откровенно, даже не на дипломатическом языке, говорят: “Завтра будет война”. Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Сколько это стоит нашему государству? – сказал президент Украины.

До этого телерадиокомпания CNN со ссылкой на анонимного украинского чиновника написала, что у президентов Байдена и Зеленского якобы был спор по поводу реальности угрозы вторжения РФ.

Белый дом опроверг эти комментарии официальным сообщением, так же, как и МИД Украины.