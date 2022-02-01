ДБР прийшло з обшуками до колишнього керівництва Нафтогазу

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишніх керіників НАК Нафтогаз України, в офісі Укртрансгазу та у керівників приватних підприємств.

У відомстві пояснили, що слідчі дії пов’язані з розслідуванням кримінального провадження за фактом незаконного відчуженням природного газу на 2,2 млрд грн у 2020 році.

Інші деталі обіцяють повідомити пізніше.

Водночас, за даними ЗМІ, йдеться про колишнього голову правління Нафтогазу Андрія Коболєва.

28 квітня 2021 року Кабмін звільнив очільника правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва, який очолював компанію з 26 березня 2014 року.

Таке рішення пояснили незадовільною роботою компанії протягом 2020 року. Місце очільника Нафтогазу зайняв Юрій Вітренко, який до цього виконував обов’язків міністра енергетики.