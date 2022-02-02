У вівторок, 1 лютого, у Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

За результатами переговорів Джонсон та Зеленський провели пресконференцію, на якій розповіли про нові домовленості та відповіли на запитання журналістів.

Про що вдалося домовитися Володимиру Зеленському та Борису Джонсону та які найголовніші заяви зробили президент України та прем’єр Великої Британії – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Економіка

Україна та Британія домовилися про розширення партнерства та лібералізацію торгівлі між країнами.

Так, за словами Зеленського, вже зафіксовано зростання обсягів двостороннього товарообігу між Україною та Британією на 60%.

Також Британія виділяє майже 2 млрд фунтів стерлінгів на інфраструктуру та енергетику України.

Флот

Президент Зеленський розповів, що домовився з Борисом Джонсоном про виділення Україні £1,7 млрд на військово-морський флот, побудову сучасних українських військово-морських баз, пакет безпеки та озброєння.

Санкції

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон обговорили комплекс заходів щодо стримування Росії.

Зеленський нагадав, що, на його думку, будь-які заходи можуть бути дієві лише до, а не після агресії РФ.

Борис Джонсон, у свою чергу, попередив, що санкції проти Росії будуть “моментальними” і активуються в ту саму хвилину, як нога солдата Російської Федерації наважиться ступити на землю України.

Війна

Президент Зеленський стверджує, що у разі російської ескалації не буде війни між Україною та РФ.

Натомість – буде повномасштабна війна в Європі.

Він пов’язує це з тим, що з 2014 року Україна дуже змінилася: як суспільство, так і армія та держава.

А тому, на його думку, тепер агресія РФ не закінчиться окупацією якогось міста чи якоїсь території.

– А буде, на жаль, трагедія, якщо розпочнеться потужна ескалація проти нашої держави. А тому я відверто кажу, що це не буде війна між Україною та Росією, це буде повномасштабна війна у Європі. Тому що ніхто не віддасть більше своїх територій та людей, – наголосив Володимир Зеленський.

Борис Джонсон назвав можливе вторгнення Росії в Україну “політичною та гуманітарною, а також військовою катастрофою” як для РФ, так і для всього світу.

– І потенційне вторгнення було б поразкою для президента Путіна, – наголосив Джонсон.

Російські війська біля українських кордонів

За даними прем’єра Великої Британії, РФ стягнула до українського держкордону понад 100 тис. військових. Він оцінив це як найбільшу ворожість Росії щодо України за останні роки.

– Потенційно Росія може розмістити ще 30 тисяч військових у Білорусі. Порівняно з цим розгортання 30-тисячних сил РФ у Криму у 2014 році здається навіть незначним. Але з того часу померло понад 13 тис. українців, а саму Україну втягнули майже у десятиліття війни, – зазначив Борис Джонсон.

Президент України, коментуючи заяву Кремля про нібито відведення російських військ від наших кордонів, наголосив, що “не радів би заздалегідь”.

– Ми дуже цього чекаємо. Це дуже важливий сигнал. Але я не радів би заздалегідь. Минулого року РФ сказала, що вона проводить навчання, відвела війська, але потім повернула більшу частину відведених військ. Це залякування, психологічний тиск. Ми бачимо лише деякі ротації зараз, – сказав Зеленський.

Союз України, Британії та Польщі

Президент розповів, що робота над створенням союзу України, Британії та Польщі вже розпочалася на рівні міністрів закордонних справ. Проте детально про союз оголосять лише після початку роботи на рівні лідерів країн.

Зеленський анонсував, що це буде майданчик для вирішення питань безпеки та торгівлі.

Мінські угоди

Володимир Зеленський висловив невдоволення Мінськими угодами, але заявив, що “треба щось робити”, щоб сприяти деокупації українських територій. Він визнав, що Україна ставиться до Мінських угод відповідально, і це, за його словами, “на жаль, єдиний формат, який працює”.

Президент додав, що паралельно з Нормандським форматом Київ веде переговори про три- або двосторонні переговори з Російською Федерацією.

Про Путіна

Прем’єр-міністр Британії анонсував, що проведе обіцяну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо ескалації РФ на українському кордоні 2 лютого.

Він додав, що Путін тримає “пістолет у голови України” та заявив, що президент РФ намагається нав’язати нові зони впливу.

Джонсон попередив, що амбіції Кремля не обмежаться Україною – до його інтересів також входять Молдова, Грузія та низка інших країн у Європі.

Небезпека вторгнення РФ не перебільшена

Відповідаючи на запитання журналістів, прем’єр-міністр Британії Джонсон заявив, що Захід не перебільшує небезпеку вторгнення РФ в Україну, оскільки про це свідчать дані розвідки.

РФ готується до швидкої воєнної кампанії, стверджує він.

Президент України, у свою чергу, зазначив, що передбачити, що відбудеться далі – неможливо, а тому варто готуватися до найгіршого.

У зв’язку з цим Володимир Зеленський нагадав про 2014 рік, під час подій якого більшість українців не очікували нападу Росії і багато хто – не вірив у те, що це справді відбувається.