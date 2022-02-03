Україна та Туреччина підписали договір про зону вільної торгівлі

У четвер, 3 лютого, представники України та Туреччини підписали договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Договір підписано у день 30-х роковин дипломатичних відносин між нашими країнами.

– Сьогодні вінцем трьох десятиліть співпраці та дружби стало підписання нашими країнами договору про зону вільної торгівлі. Це історичний момент, я вітаю наші дружні народи. Вітаю всіх із цим важливим кроком, – сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу 3 лютого.

Він подякував командам, які вели ці переговори та наголосив, що довелося пройти довгий та складний шлях, щоб відкрити нові горизонти співпраці України та Туреччини.

Що це означає для України

Президент Зеленський наголосив, що ЗВТ – це нові можливості для бізнесу, нові ринки, прибуток, робочі місця, інвестиції, зростання ВВП – як України, так і Туреччини – а також благополуччя обох народів.

Володимир Зеленський додав, що навіть до підписання угоди торгівля між нашими країнами зросла за минулий рік до 7 млрд доларів – більш ніж наполовину.