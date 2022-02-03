Украина и Турция подписали договор о зоне свободной торговли

В четверг, 3 февраля, представители Украины и Турции подписали договор о зоне свободной торговли (ЗСТ).
Договор подписан в день 30-й годовщины дипломатических отношений между нашими странами.
– Сегодня венцом трех десятилетий сотрудничества и дружбы стало подписание нашими странами договора о зоне свободной торговли. Это исторический момент, я поздравляю наши дружественные народы. Поздравляю всех с этим важным шагом, – сказал президент Владимир Зеленский на брифинге 3 февраля.
Он поблагодарил команды, которые вели эти переговоры, и подчеркнул, что пришлось пройти долгий и сложный путь, чтобы открыть новые горизонты сотрудничества Украины и Турции.
Что это значит для Украины
Президент Зеленский подчеркнул, что ЗСТ – это новые возможности для бизнеса, новые рынки, прибыль, рабочие места, инвестиции, рост ВВП – как Украины, так и Турции, – а также благополучия обоих народов.
Владимир Зеленский добавил, что даже до подписания соглашения торговля между нашими странами выросла за прошлый год до $7 млрд – более чем вполовину.
– Это доказательство, что наша цель, наша договоренность и стремления президентов обеих стран – достичь $10 млрд – более чем реальна. Соглашение о ЗСТ поможет достичь ее быстрее, чем мы ожидали, – сказал Зеленский.