Украина и Турция подписали договор о зоне свободной торговли

В четверг, 3 февраля, представители Украины и Турции подписали договор о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Договор подписан в день 30-й годовщины дипломатических отношений между нашими странами.

– Сегодня венцом трех десятилетий сотрудничества и дружбы стало подписание нашими странами договора о зоне свободной торговли. Это исторический момент, я поздравляю наши дружественные народы. Поздравляю всех с этим важным шагом, – сказал президент Владимир Зеленский на брифинге 3 февраля.

Он поблагодарил команды, которые вели эти переговоры, и подчеркнул, что пришлось пройти долгий и сложный путь, чтобы открыть новые горизонты сотрудничества Украины и Турции.

Что это значит для Украины

Президент Зеленский подчеркнул, что ЗСТ – это новые возможности для бизнеса, новые рынки, прибыль, рабочие места, инвестиции, рост ВВП – как Украины, так и Турции, – а также благополучия обоих народов.

Владимир Зеленский добавил, что даже до подписания соглашения торговля между нашими странами выросла за прошлый год до $7 млрд – более чем вполовину.