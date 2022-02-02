Кабінет міністрів схвалив проєкт Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як розповів прем’єр Денис Шмигаль, підписання угоди планується вже в четвер, 3 лютого, під час візиту до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Голова уряду назвав це “історичним рішенням”.

– Ми інтенсифікували перемовини з нашими турецькими партнерами, щоб угода відповідала інтересам українського бізнесу, створювала можливості для нашого експорту, потенціал для модернізації українських підприємств, – зазначив Шмигаль.

Про деталі угоди розповіла під час засідання Кабміну перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

– Це не лише угода про торгівлю товарами. Це угода про взаємні інвестиції та виробничу кооперацію. Туреччина значно розширює сектори, в яких українські компанії можуть працювати на постійній основі. Так само Україна заохочує розташування турецьких підприємств у нас, – наголосила вона.

За словами Свириденко, минулого року товарообіг України з Туреччиною склав понад $7 млрд: український експорт сягнув $4,1 млрд, а імпорт до України – $3,2 млрд. Левова частка експорту до Туреччини – зернові та металургійна продукція..

Свириденко уточнила, що основа угоди – це обнулення Туреччиною мит на 10 337 українських товарних позицій (95% від загальної кількості товарів). Крім того, ще на 1 348 товарних позицій будуть діяти тарифні квоти або зменшення мит.

Такі кроки ще більше відкриють ринок для українських товарів у Туреччині.

– На сьогодні Україна ввозить до Туреччини лише десяту частину цих товарів – 1 100 позицій. А завдяки підписанню цієї угоди ми їх розширюємо до 10 337, які будуть ввозитися без мита, – додала Свириденко.

Міністр також перерахувала ще кілька ключових пунктів угоди про вільну торгівлю з Туреччиною:

• Україна залишила за собою право застосовувати експортне мито на ввезення металобрухту. Водночас Туреччина відкриває внутрішній ринок для українського металу (товарів металургії).

• Україна зберігає дію мит на вживані автомобілі, секонд-хенд та встановлює перехідні періоди від трьох до п’яти років на транспортні засоби та продукцію легкої промисловості. Держава надасть українським виробникам підтримку, щоб вони наростили конкурентоздатність та збільшили обсяг виробництва (йдеться, зокрема, про доступні кредити для модернізації обладнання).

• Угода про вільну торгівлю не передбачає відкриття ринку публічних закупівель, а тому вимоги щодо локалізації можуть застосовуватися до будь-яких категорій турецьких товарів.

• Якщо відкриття ринку завдаватиме непоправної шкоди, сторони зберегли в угоді за собою право відновити дію мит.

• Не пізніше, ніж через два роки буде можливість переглянути умови угоди та ще більше лібералізувати торгівлю.

За прогнозами Кабміну, після підписання угоди товарообіг між Україною та Туреччиною зросте на 38%.

Варто зазначити, що уряд сьогодні затвердив ще три угоди з Туреччиною: про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузі; про співробітництва в сфері молодіжної політики; про посилення співробітництва правоохоронних органів.

Прем’єр Денис Шмигаль анонсував підписання Угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною ще в листопаді 2020 року.

У липні минулого року президент України Володимир Зеленський та лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонних переговорів домовилися інтенсифікувати підготовку Угоди про зону вільної торгівлі.