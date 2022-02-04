3 лютого Україна і Туреччина уклали угоду, яка передбачає розширення спільного виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar (БПЛА Байрактар).

Що відомо про безпілотники Bayraktar, їхнє призначення, переваги та головні характеристики – читайте у матеріалі.

Призначення Bayraktar і переваги

Bayraktar (Байрактар) – це турецький ударний безпілотний літальний апарат (БПЛА). Одна із його головних переваг полягає у значній тривалості польоту. Апарат може працювати автономно протягом 24 годин.

Bayraktar навіть побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів за тривалістю польоту. Він перебував у небі на висоті 8 км 24 години 34 хвилини. Не даремно безпілотник назвали Bayraktar, що у перекладі з турецької означає прапороносець.

Ще однією суттєвою перевагою є те, що безпілотник Bayraktar може переносити керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Тому основне призначення цього БПЛА — нанесення ударів.

Але Bayraktar використовують не лише, щоб завдавати ракетних ударів, а й просто для патрулювання і спостереження з повітря за противником. Так, у липні минулого року саме ці безпілотники почали патрулювати повітряний простір над Чорним морем.

Ще однією перевагою БПЛА Bayraktar (Байрактар) є безпека. Апаратом керує оператор, який перебуває за десятки, сотні й навіть тисячі кілометрів. Тому він не ризикує своїм життям.

Характеристики

Довжина – 6,5 м;

радіус дії – 150 км, оновлена версія – до 300 км;

максимальна швидкість – 222 км/год;

крейсерська швидкість (найвигідніша швидкість руху літака, що досягається при найменшій кілометровій витраті палива) – 130 км/год;

максимальна злітна маса – 650 кг;

максимальна висота, на яку може підніматися апарат, – 8 200 м.

Де застосовують Bayraktar

Восени минулого року українські військові вперше застосували безпілотний ударний комплекс Bayraktar. Це був удар у відповідь.

Тоді проросійські бойовики обстрілювали наші позиції, внаслідок чого загинув український військовий. Тому по одній із гаубиць забороненого 122 калібру, з якої вели вогонь російські найманці, не бойовою ракетою, а спеціальною, кумулятивною вдарив Bayraktar.

Ударний безпілотник накрив одну з ворожих гаубиць фантастичним точковим попереджувальним ударом.

Також, крім України, Туреччина продала БПЛА Bayraktar ще й Катару, Азербайджану та Польщі. Зокрема, саме ці безпілотники активно використовувалися під час Другої карабаської війни у 2020 році і знищили безліч вірменських танків, систем ППО, великокаліберної артилерії.

Це стало одним із ключових елементів успіху наступальної операції, і зрештою, перемоги Азербайджану.

Фото: Генштаб ЗСУ