Українські військові вперше застосували безпілотний ударний комплекс Bayraktar.

Це був удар у відповідь. Проросійські бойовики гатили по наших позиціях у районі селища Гранитне. Загинув український військовий.

Били із гаубиць забороненого 122 калібру. По одній із них і вдарив Bayraktar. Навіть не бойовою ракетою, а спеціальною, кумулятивною, як останнє попередження. Але паніка на окупованому Донбасі та у Кремлі почалася недитяча. Демонстрація сили Bayraktar — вразила.

Росія заявила протест. Близькі до неї Франція та Німеччина висловили занепокоєння. І тільки США незворушно підтримали цей крок, адже Україна захищає свої території.

Ударний безпілотник Bayraktar накрив одну з ворожих гаубиць фантастичним точковим ударом.

Точно в ціль випущена спеціальна кумулятивна ракета. Вона не бойова. Удар попереджувальний.

Відверта паніка від першого застосування Україною Bayraktar почалася у Кремлі. Росія давно знервована через турецькі Bayraktar в Україні. Кремль не на жарт налякала ця пташка у Нагірному Карабасі.

Саме Bayraktar знищили безліч вірменських танків, систем ППО, великокаліберної артилерії. Що стало одним із ключових елементів успіху наступальної операції, і зрештою, перемоги Азербайджану.

Україна отримала турецькі безпілотники ще у 2019 році, але застосувала вперше.

Удар Bayraktar на Донбасі став показовим тестом на міжнародну дружбу. Франція та Німеччина, країни, що мають бізнес-інтереси в Росії – висловили стурбованість.

В українському МЗС відповіли, що Bayraktar стріляв з-за лінії розмежування. І лише після того, як звернення до ОБСЄ не допомогли зупинити ворожий вогонь.

На цьому акцентували в заяві і США. Позиція Пентагона яскраво контрастувала з європейською.

За нашою інформацією, після історичного пострілу Bayraktar застосували іще раз.

Через нервову перенапругу Кремль не знайшов кращого способу дошкулити Анкарі, як припинити імпорт турецьких мандаринів.

А от на що чекати Україні? Експерти відразу заявили, що оточення Путіна напружено шукає вихід. І напевне, перекидатиме на окупований Донбас додаткове озброєння.

Вже у п’ятницю стало відомо, що Росія передала бойовикам ОРДЛО нову “гуманітарку”: безпілотники Орлан та Гранат. А також БТРи та паливо для техніки. Це з’ясувала українська військова розвідка. Посилились і обстріли.

Наразі Україна має 12 Bayraktar. Якщо їхня кількість буде збільшена та рівномірно розподілена лінією фронту — це може реально змінити розстановку сил на окупованому Донбасі. Тож перший удар Bayraktar недаремно називають історичним.