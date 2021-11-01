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Факти / Україна
Маргарита Верещагіна |

Чому застосування Україною безпілотника Bayraktar на Донбасі так налякало Росію

Чому застосування Україною безпілотника Bayraktar на Донбасі так налякало Росію

Українські військові вперше застосували безпілотний ударний комплекс Bayraktar.

Це був удар у відповідь. Проросійські бойовики гатили по наших позиціях у районі селища Гранитне. Загинув український військовий.

Били із гаубиць забороненого 122 калібру. По одній із них і вдарив Bayraktar. Навіть не бойовою ракетою, а спеціальною, кумулятивною, як останнє попередження. Але паніка на окупованому Донбасі та у Кремлі почалася недитяча. Демонстрація сили Bayraktar — вразила.

Росія заявила протест. Близькі до неї Франція та Німеччина висловили занепокоєння. І тільки США незворушно підтримали цей крок, адже Україна захищає свої території.

Ударний безпілотник Bayraktar накрив одну з ворожих гаубиць фантастичним точковим ударом.

Точно в ціль випущена спеціальна кумулятивна ракета. Вона не бойова. Удар попереджувальний.

Відверта паніка від першого застосування Україною Bayraktar почалася у Кремлі. Росія давно знервована через турецькі Bayraktar в Україні. Кремль не на жарт налякала ця пташка у Нагірному Карабасі.

Саме Bayraktar знищили безліч вірменських танків, систем ППО, великокаліберної артилерії. Що стало одним із ключових елементів успіху наступальної операції, і зрештою, перемоги Азербайджану.

Україна отримала турецькі безпілотники ще у 2019 році, але застосувала вперше.

Удар Bayraktar на Донбасі став показовим тестом на міжнародну дружбу. Франція та Німеччина, країни, що мають бізнес-інтереси в Росії – висловили стурбованість.

В українському МЗС відповіли, що Bayraktar стріляв з-за лінії розмежування. І лише після того, як звернення до ОБСЄ не допомогли зупинити ворожий вогонь.

На цьому акцентували в заяві і США. Позиція Пентагона яскраво контрастувала з європейською.

За нашою інформацією, після історичного пострілу Bayraktar застосували іще раз.

Через нервову перенапругу Кремль не знайшов кращого способу дошкулити Анкарі, як припинити імпорт турецьких мандаринів.

А от на що чекати Україні? Експерти відразу заявили, що оточення Путіна напружено шукає вихід. І напевне, перекидатиме на окупований Донбас додаткове озброєння.

Вже у п’ятницю стало відомо, що Росія передала бойовикам ОРДЛО нову “гуманітарку”: безпілотники Орлан та Гранат. А також БТРи та паливо для техніки. Це з’ясувала українська військова розвідка. Посилились і обстріли.

Наразі Україна має 12 Bayraktar. Якщо їхня кількість буде збільшена та рівномірно розподілена лінією фронту — це може реально змінити розстановку сил на окупованому Донбасі. Тож перший удар Bayraktar недаремно називають історичним.

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