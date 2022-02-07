7 лютого Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності – жовтий – у восьми західних областях.

Так, пориви вітру там сягатимуть 15-20 м/с. У Карпатах – навіть до 25-30 м/с. Крім того, в горах очікується хуртовина.

Значний сніг та вітер очікується у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

У Закарпатській області – значний мокрий сніг та дощ.

Нагадаємо, що, згідно з прогнозом погоди на 7 лютого в Україні, опади оминуть лише східні, південні області та окремі області в Центрі.

У цих регіонах зберігатиметься сонячна погода з незначним вітром до 7-12 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр