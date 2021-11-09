Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабні зміни на Укрзалізниці: будівництво та модернізацію вагонів, потягів, а також оновлення залізничних шляхів.

Про це глава держави поінформував під час виступу на форумі Велике будівництво: нова залізниця .

Зеленський нагадав, що два роки тому ініціював програму Велике будівництво. Першим напрямком цієї програми стало будівництво та ремонт доріг в Україні. Далі програму поширили на будівництво та реконструкцію шкіл, дитсадків, лікарень, спорткомплексів, стадіонів, басейнів, регіональних аеропортів, а також замків, соборів та музеїв.

Тепер, за словами Зеленського, дійшла черга і до Укрзалізниці.

– Стартує наступний важливий напрямок – нова Українська залізниця. Роками залізницю руйнувала корозія: поганий менеджмент і корупція… Через це вона стала недешева, незручна і навіть небезпечна. Стан, до якого була доведена наша УЗ за всі роки, коротко можна описати так: доісторичний локомотив, який зношеними шляхами ледве тягне потяг із скрипучими вагонами до брудних станцій і некомфортних вокзалів, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що влітку цього року ситуацію на Укрзалізниці розглядали на засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Тоді РНБО доручила Кабінету міністрів провести аналіз та за необхідності ухвалити кардинальні (зокрема і кадрові) рішення.

Зеленський зазначив, що є вже перші позитивні результати. Наприклад, вперше за 12 місяців Укрзалізниця вийшла на прибутковість, а також було підвищено вартість вантажних перевезень (за словами президента, тарифи були штучно занижені).

Серед наступних напрямків змін на Укрзалізниці Володимир Зеленський назвав:

• Надходження до кінця 2021 року трьох нових дизельних поїздів (які виготовляє Крюківський вагонобудівний завод); ще 20 будуть замовлені на 2022-2023 роки.

• Надходження 20 нових спальних вагонів (у планах – за наступні два роки побудувати ще таких 500 сучасних купейних вагонів).

• Запуск проекту City Express (це проект приміського сполучення електричками у великих містах України). Для нього закупляють сучасні електропотяги. Перші потяги мають вийти на маршрут у Києві, Харкові, Дніпрі наступного року.

• Масштабне будівництво і модернізація рухомого складу та залізничних шляхів (йдеться, зокрема, про оновлення тисяч вантажних вагонів до 2028 року).

– Десятки тисяч вагонів, тисячі нових робочих місць. Це формування абсолютно нового ринку загальним обсягом 100 млрд грн, – розповів Зеленський.

У вересні антикризовий штаб Укрзалізниці, створений рішенням Ради національної безпеки і оборони, розробив комплекс заходів для виведення компанії з глибокої кризи.

Згідно із звітом Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, Укрзалізниця втратила третину основних фондів.