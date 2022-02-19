Ватажки “ДНР” і “ЛНР” записали звернення про евакуацію жителів ОРДЛО до Росії за два дні до її початку

Ватажки так званих “ДНР” та “ЛНР”, які підконтрольні Росії, записали відеозвернення з закликом про евакуацію жителів ОРДЛО до РФ за два дні до її початку.

В одному з відеозаписів назвали чітку дату для початку евакуації жителів ОРДЛО – 18 лютого. Про це повідомляють українські ЗМІ з огляду на метадані опублікованих відеофайлів.

Денис Пушилін та Леонід Пасічник закликали населення на сході України до евакуації через загострення ситуації на Донбасі 18 лютого, яку ватажок так званої “ДНР” назвав сьогоднішньою.

Однак обидва відео записали ще у середу, 16 лютого, якщо опиратися на метадані файлів. У заздалегідь записаному відеозверненні сказано, що влада Росії готова прийняти жителів ОРДЛО.

У п’ятницю, 18 лютого, відеозаписи з’явилися у мережі. Російські політики ніяк не коментували ситуацію, удаючи, що вони нічого не знали про евакуацію. Згодом стало відомо про підготовку таборів для біженців у Ростовській області.

За останні два дні бойовики на Донбасі здійснили понад 100 порушень режиму припинення вогню, з яких понад 50 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що загроза масштабного вторгнення Росії в Україну залишається, попри нещодавні заяви Кремля про відведення військ РФ від наших кордонів.