Банки Росії більше не працюватимуть в Україні – НБУ

Національний банк України ухвалив рішення про закриття банків держави-агресора на території України. Відтепер російські фінансові установи більше не працюватимуть в Україні.

– Коли наша армія самовіддано та хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми у центральному банку не можемо дозволити, щоб “доньки” державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні та оперувати грошима українців, – заявив очільник Національного банку України Кирило Шевченко.

Національний банк почне відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації.

Серед них – АТ Міжнародний резервний банк, який на 100% належить ПАТ Сбєрбанк Росії, та ПАТ Промінвестбанк, який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку ВЕБ.РФ.

Держава-агресор є акціонером та власником понад 50% статутного капіталу ПАТ Сбєрбанк Росії та 100% статутного капіталу Державної корпорації розвитку ВЕБ.РФ, тому українські дочірні банки перебувають під опосередкованим контролем Росії та її керівництва.

Правління Національного банку ухвалило відповідне рішення з огляду на постанову від 24 лютого 2022 року №19 Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану.