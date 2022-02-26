Вранці суботи, 26 лютого, російські окупанти під час обстрілу Києва поцілили в багатоповерховий житловий будинок.

Цю інформацію підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Це сталося на проспекті Лобановського, 6а (Солом’янський район столиці).

–У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно-рятувальні служби слідують туди, – написав Кличко.

Судячи з фото з місця події, значні пршкодження отримали не менше п’яти-шести верхніх поверхів.

Як уточнили в ДСНС України, попадання ворожого снаряду в багатоповерховий житловий будинок сталося в районі 17-18 поверхів.

– Кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація, – наголосили у відомстві.

Від ДСНС на місце інциденту прибули 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Також є інформація, що в столиці чули вибухи поблизу міжнародного аеропорту Київ (Жуляни). Будинок, в який поцілила ракета, знаходиться непрдалік від аеропорту.

Ракета окупантів влучила в житловий будинок у Києві: є значні руйнування / 11 фотографий

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