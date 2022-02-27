Бо купа 200-их, а техніка – розбита: СБУ оприлюднила розмову російських окупантів

Поки Росія бреше, як її війська начебто спокійно і без втрат заходять в українські міста, солдати російської армії тікають лісами.

— Бо купа 200-их, а техніка – розбита, – пише СБУ.

Українські спецслужби перехопили розмову російських окупантів.

— До речі, раніше ми думали, що вони тільки слово паляниця не можуть вимовити. А виявляється, що і з Гастамєлем є проблеми. Слава Україні!

Показове перехоплення розмови окупантів (Публікуємо мовою оригіналу):

— Стас, Стас, смотри. Записывай. На мосту из ГостомЕля на Киев попали под обстрел. Техника уничтожена полностью. Часть нас, НК, и ОМОН отходим в сторону аэропорта лесом. Сейчас думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск сводный отряд тоже рос*****, но они в самом ГостомЕле.

Отходить не могут – у них 200-е, 300-е. Передайте в округ, необходима поддержка, помощь. То есть, нас нада вытаскивать. Тут где-то поблизости украинская часть.