ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна

Київ повністю контролює українська армія – командувач Сухопутних військ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Київ повністю контролює українська армія – командувач Сухопутних військ

Командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ворог продовжив спроби прорвати оборону Києва, проте столиця України контролюється нашою армією.

Про це йдеться у заяві командувача Сухопутних військ ЗС України.

За його словами, усі пересування сил російського ворога були під контролем, а рішення приймались вчасно. Наразі ситуація в столиці контрольована.

– Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник зазнав значних втрат особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені, – сказав командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

Він наголосив, що українці показали, що вміють захистити свій дім від непроханих гостей.

Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили, що ворог намагається відновити наступ на Київ через Полісся, і для цього готують понтонну переправу біля Демидова через річку Ірпінь.

Крім того, чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху, а українські сили оборони знищили нову техніку російського противника.

Читайте
У Києві та Харкові відновилися вибухи

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка