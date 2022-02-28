Командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ворог продовжив спроби прорвати оборону Києва, проте столиця України контролюється нашою армією.

Про це йдеться у заяві командувача Сухопутних військ ЗС України.

За його словами, усі пересування сил російського ворога були під контролем, а рішення приймались вчасно. Наразі ситуація в столиці контрольована.

– Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник зазнав значних втрат особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені, – сказав командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

Він наголосив, що українці показали, що вміють захистити свій дім від непроханих гостей.

Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили, що ворог намагається відновити наступ на Київ через Полісся, і для цього готують понтонну переправу біля Демидова через річку Ірпінь.

Крім того, чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху, а українські сили оборони знищили нову техніку російського противника.

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ