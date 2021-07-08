$100 в місяць за інтернет: що відомо про Starlink і чи варто купувати в Україні

Безлімітний та надшвидкісний інтернет у будь-якому куточку світу – проект Ілона Маска Starlink активно розвивається і на орбіті вже розміщені 1800 супутників цієї системи. Система може дати доступ до мережі там, де вона обмежена або зовсім недоступна.

– Однак ці супутники не повинні засмічувати орбіту. Вони розташовані досить низько над Землею, і якщо з ними щось іде не за планом – вони падаєть на землю або згоряють в атмосфері. Це дозволить уникнути накопичення космічного сміття, – повідомив популяризатор науки Сергій Железніков.

За використання супутникового інтернету доведеться платити до $100 в місяць.

А для того, щоб приєднатися до його роздачі, необхідно завжди мати з собою спеціальну апаратуру вартістю в $500. З огляду на те, що за місяць користування інтернетом українцям доведеться платити понад 2,5 тис. грн – виникає питання: для чого доплачувати, якщо сучасні провайдери надають послуги вдесятеро дешевше?

– З одного боку, мешканці України дійсно зможуть отримати доступ до супутників Starlink і користуватися інтернетом на високій швидкості, з іншого боку – малоймовірно, що він стане прямим конкурентом тим інтернет-провайдерам, які вже існують в Україні. Швидше за все, Starlink знадобиться людям, яким потрібна мобільність і доступ до інтернету у віддалених куточках нашої країни, – доповнив засновник компанії Spacebit Павло Танасюк.

Тобто фактично, підключившись до інтернету від Starlink можна буде вільно гортати стрічку Facebook хоч на Говерлі або в будь-якому віддаленому селищі. До того ж Маск пообіцяв, що з часом ціна за користування його інтернетом буде істотно зменшуватися. А якщо українці таки перейдуть на послуги Starlink – це вплине навіть на нашу економіку.

– З проникненням інтернету зростає і валовий національний продукт. Мережею інтернет покрито практично все населення і бізнес, але Starlink додасть ще пару відсотків до покриття, і це дозволить прискорити прогрес для тих територій без будь-якого зв’язку. Це дозволить створювати сервіси простішим способом, – повідомив Олександр Ольшанський.

Однак для того, щоб інтернет Starlink працював дійсно всюди, Маску доведеться отримати дозвіл кожної країни. Буде складно домовитися з тими державами, які жорстко обмежують доступ до світової інформації своїм громадянам, наприклад з Китаєм. Але навіть за таких перешкод – доступний надшвидкісний інтернет по всьому світу – це лише питання часу.

Starlink – це глобальна супутникова система від компанії SpaceX. Вона призначена для доступу до інтернету в важкодоступних куточках Землі.

Станом на сьогодні, SpaceX успішно відправила на орбіту 1 735 супутників Starlink із запланованих 12 тис.

На території України ця система може запрацювати вже у 2022 році.

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