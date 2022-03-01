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Факти / Україна

П’ятеро українців на одного окупанта: під Сумами відбувся перший обмін полоненими

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
П’ятеро українців на одного окупанта: під Сумами відбувся перший обмін полоненими

У Сумській області відбувся перший обмін полоненими. П’ятьох українців спільними силами вдалося обміняти на одного офіцера-агресора, уродженця Омська.

Інформацію разом із відеопідтвердженням оприлюднив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Перший обмін полоненими на Сумщині відбувся! Ми обміняли наших п’ятьох людей з тероборони на одного російського офіцера військової поліції, – йдеться у повідомленні.

Список українських захисників із тероборони, яких визволили з полону агресора:

  1. Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець.
  2. Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.
  3. Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.
  4. Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.
  5. Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

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