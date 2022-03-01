П’ятеро українців на одного окупанта: під Сумами відбувся перший обмін полоненими

У Сумській області відбувся перший обмін полоненими. П’ятьох українців спільними силами вдалося обміняти на одного офіцера-агресора, уродженця Омська.

Інформацію разом із відеопідтвердженням оприлюднив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Перший обмін полоненими на Сумщині відбувся! Ми обміняли наших п’ятьох людей з тероборони на одного російського офіцера військової поліції, – йдеться у повідомленні.

Список українських захисників із тероборони, яких визволили з полону агресора: