П’ятеро українців на одного окупанта: під Сумами відбувся перший обмін полоненими

У Сумській області відбувся перший обмін полоненими. П’ятьох українців спільними силами вдалося обміняти на одного офіцера-агресора, уродженця Омська.
Інформацію разом із відеопідтвердженням оприлюднив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
– Перший обмін полоненими на Сумщині відбувся! Ми обміняли наших п’ятьох людей з тероборони на одного російського офіцера військової поліції, – йдеться у повідомленні.
Список українських захисників із тероборони, яких визволили з полону агресора:
- Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець.
- Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.
- Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.
- Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.
- Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.