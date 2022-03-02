Закрийте небо: українців закликають підписати петицію до НАТО
Міжнародна авіакомпанія України закликає підписувати петицію із проханням до НАТО закрити небо над Україною.
– Ми, авіакомпанія МАУ, ніколи не думали, що опублікуємо щось подібне, але на війні все відбувається вперше. Просимо підписати петицію, щоб закликати НАТО закрити повітряний простір над Україною, – йдеться у повідомленні.
Компанія наголосила, що зараз кожен голос важливий.
Автором петиції на європейському сайті Open Petition вказано Наталю Костюк.
Підписи під нею можуть поставити громадяни із будь-якої країни світу.
– Ми, український народ, просимо країни-члени НАТО закрити повітряний простір над Україною та ввести в Україну миротворчі контингенти НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ, як це зроблено, наприклад, в Ізраїлі, – йдеться у тексті петиції.