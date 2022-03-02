Закрийте небо: українців закликають підписати петицію до НАТО

Березень, 02 в 16:37

Міжнародна авіакомпанія України закликає підписувати петицію із проханням до НАТО закрити небо над Україною.

– Ми, авіакомпанія МАУ, ніколи не думали, що опублікуємо щось подібне, але на війні все відбувається вперше. Просимо підписати петицію, щоб закликати НАТО закрити повітряний простір над Україною, – йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що зараз кожен голос важливий.

Автором петиції на європейському сайті Open Petition вказано Наталю Костюк.

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Підписи під нею можуть поставити громадяни із будь-якої країни світу.